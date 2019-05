Casal Bruciato, procura indaga per istigazione all'odio razziale

di Alessandra Lemme

La procura di Roma indaga sui disordini scoppiati nei giorni scorsi a Casal Bruciato dopo l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Nel fascicolo, per ora a carico di ignoti, si ipotizzano i reati di violenza privata e istigazione alla discriminazione razziale. In procura sono arrivate le prime due informative, dal commissariato San Basilio e dalla Digos, mentre prosegue l'analisi dei video da parte degli agenti che avrebbero già individuato una decina di persone, perlopiù militanti di estrema destra legati all'organizzazione Casapound e già coinvolti in episodi simili. Tra di loro anche l'uomo che ha gridato "Ti stupro" alla donna assegnataria dell'appartamento in via Sebastiano Satta, e rischia un procedimento per minacce aggravate dall'odio razziale.

L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte, già titolari del fascicolo sui disordini avvenuti a Torre Maura, un mese fa. La famiglia assegnataria dell'appartamento, padre, madre e 12 figli, resta chiusa nello stabile, alla periferia est di Roma, terrorizzata da quanto accaduto: una casa con mura vere la aspettavano da anni, ma il sogno che sembrava essersi realizzato, negli ultimi tre giorni è parso più vicino a un incubo. Proveranno, con tutte le loro forze, a restare nel loro appartamento, ma nella testa rimbombano le urla, le minacce sentite negli ultimi giorni, e la paura per i loro bambini.

