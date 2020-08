Caronia, nessuna traccia di sangue sull'auto di Viviana Parisi

Non è stata rinvenuta alcuna traccia di sangue sull'auto di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta nelle campagne di Caronia lo scorso 8 agosto. Lo fa sapere il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'indagine. "Gli accertamenti effettuati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo", ha scritto il magistrato, aggiungendo: "Non è ancora possibile formulare alcuna ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele. Questo ufficio prosegue le indagini in ogni direzione, senza tralasciare alcuna pista".