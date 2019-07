Carola Rackete torna in Germania

La capitana della Sea Watch 3 ha lasciato la Sicilia per rientrare in patria dopo l'interrogatorio con i pm di Agrigento. Non si conosce la sua destinazione per "motivi di sicurezza"

La capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete ha lasciato la Sicilia per raggiungere la Germania. La 31enne tedesca è "in rotta verso la Germania", ha detto una portavoce dell'organizzazione Sea-Watch, senza specificare la sua destinazione "per motivi di sicurezza". La capitana era stata arrestata il 29 giugno per aver forzato il blocco italiano dei porti. Scarcerata, è comunque indagata per resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

