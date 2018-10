Caritas: In Italia un 'esercito' di poveri: 58mila nel 2017

di rib/npf

Città del Vaticano, 17 ott. (LaPresse) - In Italia cresce un "esercito di poveri", e "la povertà tende ad aumentare al diminuire dell'età". E' la foto scattata dal rapporto Caritas italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto, presentato oggi. "In Italia il numero dei poveri assoluti (cioè le persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare, passando da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 milioni 58mila del 2017, nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte economico e occupazionale. Dagli anni pre-crisi ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182%, un dato che dà il senso dello stravolgimento avvenuto per effetto della recessione economica". "La povertà tende ad aumentare al diminuire dell'età - si legge -, decretando i minori e i giovani come le categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era esattamente l'opposto).

Tra gli individui in povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 12,1% del totale) e i giovani nella fascia 18-34 anni 1 milione 112mila (il 10,4%): oggi quasi un povero su due è minore o giovane".

