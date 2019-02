Cardito, fiaccolata per il piccolo Giuseppe

Candele accese e palloncini bianchi per ricordare il piccolo Giuseppe, il bimbo di sette anni ucciso a botte dal compagno della mamma. I ragazzini di Cardito, nel Napoletano, hanno voluto commemorare così il loro sfortunato coetaneo, accompagnati dai loro genitori. "I bambini non si toccano", c'era scritto sugli striscioni portati in mano dai piccoli manifestanti.