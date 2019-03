Carcere, Garante: Oltre 5000 potrebbero usufruire di misure alternative

Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Alla data del 20 marzo 2019 risultano detenute 1839 persone con una pena inflitta inferiore a un anno di reclusione e 3319 con una pena inflitta compresa tra uno e due anni, un fenomeno questo in crescita. È quanto sottolinea il Garante dei detenuti Mauro Palma nella relazione annuale presentata oggi alla Camera.

"In soli tre mesi, dal 31 dicembre 2018 al 20 marzo dell'anno in corso, le persone detenute per scontare una condanna a una pena inferiore a 1 anno sono aumentate di 69 unità e di 40, negli stessi tre mesi, quelle che devono scontare una pena compresa tra uno e due anni - si legge nel documento -. Si tratta cioè di 5.158 persone che potrebbero usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere, ma che ciò nonostante rimangono all'interno degli istituti".

