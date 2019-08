Carabiniere ucciso, avvocato americano Elder: Dobbiamo avere risposte

di mrc/scp

Milano, 2 ago. (LaPresse) - "Dobbiamo ottenere risposte ad alcune domande che non riteniamo vengano poste in questo momento dai media a proposito di questa indagine". E' l'affermazione riportata dall'emittente statunitense Abc7news sulle indagini in corso di Craig Peters, legale americano della famiglia di Elder Finnegan Lee, arrestato insieme a Natale Christian Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata