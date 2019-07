Carabiniere ucciso a Roma, ascoltate alcune persone

Non ci sono fermi o sospettati per l'accoltellamento del vice brigadiere Mario Rega Cerciello. Il militare intervenuto con un collega per fermare i responsabili di un ricatto dopo un furto ai danni di una donna

Si cominciano a delineare i contorni tragici della morte avvenuta questa notte a piazza Cavour in Roma del vice brigadiere Mario Rega Cerciello. Una donna è stata infatti scippata della borsa nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Mastai. La stessa per cercare di recuperare gli effetti personali e le chiavi di casa ha chiamato il suo cellulare e i due, presumibilmente nord africani, l'hanno ricattata dandole un appuntamento in piazza Cavour. La donna si è recata sul posto con i due carabinieri, che hanno scatenato la reazione dei due borseggiatori. Da qui la colluttazione e l'uccisione di Cerciello con 8 coltellate, di cui una molto vicina al cuore che sarebbe stata fatale. Al momento in caserma si stanno ascoltando delle persone, ma non ci sono nè sospettati nè fermati.

Numerose le reazioni all'uccisione di Rega Cerciello, a partire dal Capo dello Stato. "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega , ferito mortalmente mentre era impegnato in un controllo di polizia. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei criminali responsabili, desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri, la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori dell'Arma a servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore e gli auguri di pronta guarigione al carabiniere Andrea Varriale rimasto ferito", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di C.A. Giovanni Nistri.



Si dice profondamente addolorato il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, esprime il suo cordoglio al Comandante Generale Giovanni Nistri e profonda vicinanza ai familiari della vittima che hanno perso il loro congiunto nell'efferata aggressione: "Ancora una volta un uomo delle Istituzioni viene colpito, pagando con la vita, il proprio impegno per la tutela della legalità e del vivere civile al servizio delle comunità".

La direzione nazionale del Pd si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo del carabiniere ucciso e con un ricordo del Presidente Gentiloni che ha espresso solidarietà alla famiglia e all'Arma.

"Sirene all'unisono delle volanti della polizia di Stato, davanti al Comando generale dei carabinieri. Gesto commovente". Così in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ringrazia gli agenti che si sono schierati con le auto di servizio davanti al comando generale dei carabinieri a Roma per rendere omaggio al militare ucciso nella notte. Salvini pubblica anche il video diffuso dall'Arma e in un tweet successivo aggiunge: "Gli italiani si stringono a voi, e pregano per Mario e per tutti i servitori dello Stato che hanno dato la propria vita per difendere quella dei loro connazionali e che chiedono GIUSTIZIA".





