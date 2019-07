Carabiniere ucciso, gip: il collega di Rega era già sul luogo prima della chiamata al 112

Le condotte dei due americani arrestati per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega "testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale". È quanto si legge nell'ordinanza con cui è stato convalidato il fermo e disposto il carcere per i due cittadini americani Christian Gabriel Natale Hjort e Finnegan Lee Elder, accusati di concorso in omicidio per aver ucciso con 11 coltellate il militare. Concreto per la gip Chiara Gallo il pericolo fuga e di reiterazione del reato, alla luce "delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva".

Ma l'ordinanza consente di chiarire un altro punto, ovvero che il collega del vicebrigadiere ucciso si trovava già in piazza Mastai. Dall'annotazione del carabiniere Andrea Varriale emerge che poco tempo prima di ricevere l'incarico di effettuare l'operazione in abiti civili volta al recupero dello zaino rubato a Brugiatelli, all' 1.19 era intervenuto in piazza Mastai su ordine del maresciallo". L'intervento era partito "per la ricerca di un soggetto che si era sottratto all'identificazione dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro di colore bianco contenente una compressa di tachipirina". È quanto si legge nell'ordinanza con cui è stato convalidato il fermo e disposto il carcere per Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

