Capodanno 2019, Milano si prepara al concertone

Milano si prepara a festeggiare l'inizio dell'anno nuovo. Per il 2019, oltre 20mila persone in piazza del Duomo per assistere al concertone di fine anno. In molti già fila dal pomeriggio, la festa è iniziata alle 20 e il clou della serata arriverà con Francesco gabbani che salirà sul palco.