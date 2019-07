Caos trasporti, oggi si fermano treni, bus e navi

Giornata di passione per chi si affida a ferrovie e trasporto locale, mentre a soffrire venerdì sarà chi viaggia in aereo, sebbene un'ordinanza del Mit abbia ridotto da 24 a 4 ore lo stop del personale Alitalia. Nonostante l'appello del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e del garante per gli scioperi i sindacati hanno infatti deciso di confermare i due giorni di agitazione che rischiano di creare non pochi disagi. Oggi a incrociare le braccia saranno i lavoratori di tutti i settori, trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, il trasporto marittimo e i porti, le autostrade, i taxi, l'autonoleggio. Nelle città gli orari variano di caso in caso: a Milano dalle 18 alle 22, a Roma dalle 12.30 alle 16.30. Nel trasporto ferroviario lo stop sarà di 8 ore dalle 9.01 alle 17.01. Stop di 24 ore anche nel trasporto marittimo, ad eccezione ovviamente in tutti i casi dei servizi essenziali. Venerdì si replica con lo stop di 4 ore dalle 10 alle 14 nel trasporto aereo, ad esclusione dei controllori di volo di Enav.

