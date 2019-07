Caos procure, pg Fuzio indagato da procura Perugia

di npf

Roma, 5 lug. (LaPresse) - Il procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, è indagato a Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio. Il fascicolo è quello che vede indagato per corruzione il pm di Roma Luca Palamara aperto in seguito alla conversazione intercettata tra il pg e l'ex presidente Anm. Fuzio ieri ha comunicato la sua decisione di chiedere il pensionamento anticipato.

