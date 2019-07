Caos procure, Palamara: Partecipai a cene ma mai interferenze su nomine

Roma, 2 lug. (LaPresse) - "In virtu` dei ruoli ricoperti ho sempre intrattenuto rapporti non solo all'interno della magistratura ma anche con esponenti della politica e delle istituzioni". Così il pm Luca Palamara nella memoria depositata nell'udienza della sezione disciplinare del Csm chiamata a decidere sulla sua sospensione.

"E' vero ho partecipato a cene ed incontri in occasione delle nomine ed anche in occasione della futura ed imminente nomina del Procuratore di Roma. Ma l'autonomia della scelta del Csm mai e poi mai l'avrei messa in discussione - prosegue -. Mi viene contestato che questi momenti sono stati occasioni 'per pianificare le strategie e per ledere le prerogative dei singoli consiglieri'. Per me invece sono stati da sempre, cioe` dal 2007, solo momenti di libera espressione di idee e di opinioni, che tali sarebbero rimaste, e che in alcun modo avrebbero potuto ledere l'autonomia del plenum unico organo sovrano ad effettuare le scelte".

"Nella richiesta di sospensione del Ministro si afferma che avrei 'illecitamente interferito nella nomina del Procuratore di Roma'. E' una contestazione che mi addolora profondamente", sostiene Palamara.

"Io mi protesto formalmente estraneo a qualsiasi forma di interferenza poiche' altrimenti dovrei essere accusato di averlo fatto anche per la nomina dei piu` importanti uffici giudiziari del nostro Paese, nei periodi professionali della mia vita in cui non ho direttamente ricoperto la carica di componente del Csm", aggiunge.

