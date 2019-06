Caos procure, Palamara: Non sono corrotto, mai ricevuto soldi o favori

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Non ho mai ricevuto favori e non ho mai preso la somma di euro 40.000". Così in una nota il pm di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione dalla procura di Perugia, dove ha depositato una memoria difensiva, respingendo ogni accusa.

