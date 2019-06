Caos procure, Palamara: Mai piegato la mia funzione a gruppo Amara

di alm/npf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Non ho mai piegato la mia funzione a fantomatici interessi del gruppo Amara, della cui attività sono totalmente all'oscuro avendo avuto rapporti di amicizia e frequentazione esclusivamente con Fabrizio Centofanti avvenuta peraltro anche con importanti figure di vertice della magistratura ordinaria e amministrativa". Così in una nota il pm di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione dalla procura di Perugia, dove ha depositato una memoria difensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata