Caos procure, MI: Autosospesi riprendano attività in Csm

di npf/alm

Roma, 7 giu. (LaPresse) - La sezione di Magistratura Indipendente della Corte di Cassazione invita i Consiglieri Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, "nel confermare agli stessi piena fiducia (ed esprimendogli totale solidarietà, in relazione alla faziosa campagna di stampa che continua a vederli associati, impropriamente, a vicende penali ipotizzate esclusivamente a carico di altri soggetti), a porre immediatamente termine alla propria autosospensione e a riprendere senza indugio le attività consiliari, per eliminare il gravissimo vulnus alla rappresentatività dell'organo di governo autonomo della magistratura, derivante dall'operatività dello stesso a ranghi ridotti e, soprattutto, in composizione non rispondente agli orientamenti espressi dagli appartenenti all'ordine giudiziario nelle elezioni del luglio 2018".

(Segue).

