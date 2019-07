Caos procure, fonti: Bonafede preoccupato, uffici analizzano vicenda Fuzio

di alm

Roma, 2 lug. (LaPresse) - "Il ministro della Giustizia in queste ore sta vagliando attentamente la situazione che vede coinvolto il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio. A chi ha potuto sentirlo, il ministro, completamente immerso nei lavori sulla riforma del Csm, ha rappresentato una grande preoccupazione rispetto alla delicatezza istituzionale della vicenda. Bonafede, per tale ragione, avrebbe chiesto agli uffici di analizzare la questione sotto tutti i profili". E' quanto fanno sapere fonti del ministero di Via Arenula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata