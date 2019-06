Caos procure, AreaDg: Tentativo pervasivo, vicino solo a P2

di ddn/npf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Ciò che già è emerso e che, al di là della rilevanza penale dei fatti, costituisce a nostro giudizio il dato politico di primario rilievo è che lobby trasversali composte da politici disinvolti e spregiudicati imprenditori, alcuni pure indagati da una di quelle stesse Procure e con il coinvolgimento di magistrati, hanno messo a punto un tentativo estremamente pervasivo di eterodirezione e di condizionamento esterno dell'autogoverno per le nomine di alcune nevralgiche Procure della Repubblica. Un fatto che, se confermato, sarebbe di una gravità inaudita e che, come è già stato da molti ricordato, ci riconduce al solo precedente della P2". Così il segretario Cristina Ornano, aprendo il Secondo Congresso di AreaDG cui seguirà domenica 9 giugno l'Assemblea generale. Ridurre questa vicenda ad un fatto illecito che riguarda singoli magistrati o di spartizione correntizia - di per se fatto grave e intollerabile -, non vale a coglierne la realtà e la portata. E che non può essere liquidato con le false, quanto strumentali banalizzazioni del "così fan tutti" - aggiunge - Intanto perché così non è. E ciò lo ha dimostrato la nostra componente in C.S.M. in questi primi nove mesi di consiliatura, con un lavoro fermo sui principi e sulle regole che ci ha costretto spesso ad un ruolo di testimonianza di cui andiamo fieri perché è stato il prezzo della nostra coerenza".

