Caos procure, Anm: Palamara mente e mistifica i fatti

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Un Giudice dovrebbe essere in grado di leggere lo Statuto di una associazione. Ancora di più quando ne è stato Presidente. Il dott. Palamara non è stato sentito dal CDC semplicemente perché lo Statuto non lo prevede. Non vi sono altre ragioni. Quando dice che non ha avuto spazio per difendersi Palamara mente: è stato sentito dai probiviri e in tutta la procedura disciplinare non hai mai preso una posizione in merito agli incontri con consiglieri del CSM, parlamentari e imputati. E, come lui, gli altri incolpati". Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati in una nota. "Le regole si rispettano, anche quando non fanno comodo - si legge -. Cerca ora di ingannare l'opinione pubblica con una mistificazione dei fatti: la contestazione riguardava gli incontri notturni all'hotel Champagne e l'interferenza illecita nell'attività consiliare fatti purtroppo veri, e per questo sanzionati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata