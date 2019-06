Caos procure, Anm: Gravissime violazioni, mai smentite

di alm/npf

Roma, 5 giu (LaPresse) - Dall'indagine di Perugia che coinvolge il pm Luca Palamara e altri magistrati, emergono "gravissime violazioni di natura etica e deontologica". È quanto si legge nella delibera approvata all'unanimità dal comitato direttivo dell'Associazione nazionale magistrati che si è riunito oggi sullo scandalo nomine.

Il documento parla degli "incontri, avvenuti al di fuori della sede istituzionale del consiglio e aventi ad oggetto anche la nomina dei procuratori di Roma e Perugia, ai quali hanno partecipato consiglieri in carica, due deputati, uno dei quali magistrato in aspettativa e l'altro imputato nell'ambito di un procedimento trattato dalla Procura della Repubblica di Roma ed un ex consigliere, aspirante all'incarico semidirettivo di procuratore aggiunto di Roma e indagato dalla procura di Perugia".

"Tali condotte, mai smentite dai diretti interessati - prosegue la delibera - rappresentano con evidenza un'inammissibile interferenza nel corretto funzionamento dell'Autogoverno che, negli equilibri costituzionali, è presidio fondamentale dell'indipendenza della magistratura e non possono in alcun modo essere giustificate o sminuite in considerazione dell'incalcolabile danno che hanno arrecato all'Istituzione e ai singoli magistrati che si ispirano, nel loro operare quotidiano, a rigorosi principi di correttezza".

