Caos autostrade Liguria, stop pedaggi su 150 km

Weekend da bollino nero sulle autostrade in Liguria a causa della concentrazione di attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Ieri gravissimi i disagi per gli automobilisti che hanno dovuto affrontare code lunghe anche 20 km. Autostrade per l’Italia ha deciso di ampliare da stamattina la sospensione del pedaggio per circa 150 chilometri. Interessati i tratti tra Lavagna e Genova Ovest, Varazze-Genova Aeroporto e Ovada-Genova. La furia del governatore ligure Toti che deciso di presentare un esposto in procura contro il ministero delle infrastrutture