Cantieri autostrade, 16 chilometri di coda in A26

di ect

Milano, 7 lug. (LaPresse) - Sedici chilometri di coda in A26, tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Lo segnala il servizio di infomobilità di Autostrade per l'Italia.

