Camorra, ucciso a colpi di pistola il boss De Paola

di ect

Milano, 8 set. (LaPresse) - E' stato ucciso a colpi di pistola il boss Orazio De Paola. Verso le 11.15 di martedì mattina stava camminando in via Castagneto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, quando uno o più sicari hanno sparato. L'azione di fuoco è stata letale e De Paola, condannato più volte per associazione mafiosa, si è accasciato a terra ed è morto. Sul caso indagano i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata