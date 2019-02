Camorra, rapiscono un innocente per saldare un debito di droga: 2 arresti

Due esponenti del clan Mazzarella hanno sequestrato un uomo per recuperare i 350mila euro che doveva loro il cognato

Sequestrano un innocente per recuperare un debito di droga del cognato di 350mila euro. Per questo il 7 febbraio il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di due esponenti dei Mazzarella, ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso, aggravato dalle finalità e dal metodo mafioso.

