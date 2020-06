Camorra, Dia confisca 2 mln euro a imprenditore vicino clan 'Zullo'

di ect

Milano, 22 giu. (LaPresse) - La Dia di Salerno ha confiscato due aziende di panificazione e numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in oltre 2 milioni di euro, a Antonio Di Marino, 29enne di Cava de' Tirreni. L'uomo è ritenuto vicino al clan 'Zullo'. Nel 2018 era finito in carcere a seguito dell'operazione 'Hyppocampus' insieme ad altri 13 indagati accusati di estorsione, usura e trasferimento di valori commessi con l'aggravante del metodo mafioso.

