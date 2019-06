Camorra, colpo al clan Di Lauro: 15 arresti

di ect

Napoli, 20 giu. (LaPresse) - I carabinieri del Ros e del Reparto operativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati, emessa dal gip del tribunale di Napoli, ad esito di indagini della Direzione distrettuale antimafia. I destinatari sono ritenuti affiliati al clan dei Di Lauro o appartenenti a consorterie criminali alleate, come la Vinella Grassi, che si sono adoperati a commettere delitti per conto dei Di Lauro.

