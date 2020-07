Camici Lombardia, legale Fontana: Tutto trasparente e senza ombre

di scp

Torino, 26 lug. (LaPresse) - "E' tutto perfettamente trasparente, tracciato, tracciabile e privo di qualsiasi ombra". Così a LaPresse Jacopo Pensa, avvocato del presidente lombardo Attilio Fontana, a proposito del patrimonio ereditato dalla madre e scudato, emerso dalle indagini. Il legale chiederà nei prossimi giorni di poter chiarire coi magistrati la posizione di Fontana, che non intende invece per ora essere ascoltato e non ha ricevuto alcuna convocazione dalla Procura. Fontana dovrebbe invece intervenire domani in Consiglio regionale. Quanto al bonifico al cognato, spiega Pensa, è stato fatto dal governatore "per compensare il mancato introito" della Dama Spa, per partecipare alla donazione della fornitura di camici alla Regione. "Mi sembra la favola del lupo e dell'agnello", rimarca Pensa a proposito delle accuse nei confronti del governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata