Camici Lombardia, Fontana: Convinto che verità verrà a galla

di lrs/mad

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Sono convinto che giorno dopo giorno la verità verrà a galla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale, dopo l'inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici alla Regione da parte di Dama Spa in cui è indagato per frode in pubbliche forniture.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata