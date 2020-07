Camici Lombardia, Fontana: Compito gigantesco Aria, regole rispettate

di lrs/mad

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Aria si è fatta carico di svolgere un compito di proporzioni gigantesche in uno scenario nazionale e internazionale complicati. In una fase difficile, Filippo Bongiovanni (ex dg di Aria, ndr) ha svolto il suo ruolo con passione e competenza, esempio di una Pa che non si svolge solo con le logiche difensive ma che prova ad intervenire e a rispondere alle necessità dettate dell'emergenza. Anche in questa fase sono state rispettare le regole. Stare a guardare prima e giudicare poi è lo sport preferito per molti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale, dopo l'inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici alla Regione da parte di Dama Spa in cui è indagato per frode in pubbliche forniture.

