Camici Lombardia, Fontana: Affrontato Covid, non mi arrendo davanti a nulla

di lrs/mad

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Sono il presidente della Regione Lombardia. Sono il presidente che non si è arreso al Covid-19 e non intende arrendersi dinanzi a nulla. Intendo guidare con orgoglio, con immutato entusiasmo questa regione. La Lombardia è libera e, come tale, va lasciata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, concludendo il suo intervento in Consiglio regionale.

