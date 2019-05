Caltanissetta, mafia nel parco delle Madonie e dei Nebrodi: 12 arresti

Gestivano terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto della Mafia: 12 misure cautelari e sequestro di immobili, aziende, beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 7 milioni di euro. Operazione “Terre emerse” dei finanzieri del GICO in Sicilia contro un’associazione mafiosa che riceveva anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole.