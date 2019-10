Caldo record in autunno, allarme siccità al Sud

L’Italia è meteorologicamente spaccata in due. Al nord si contano i danni provocati dal maltempo, mentre al Sud il caldo record e la mancanza di pioggia hanno fatto scattare l'allarme siccità fuori stagione. A dirlo è la Coldiretti in un suo report secondo cui l'autunno in corso si classifica fra i più bollenti dal 1800 con una temperatura di 1,27 gradi sopra la media. In Puglia, sottolinea Coldiretti, gli agricoltori sono stati costretti all'irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza, dagli ortaggi agli oliveti fino al foraggio, con gravi ritardi delle semine e un insostenibile aggravio dei costi.