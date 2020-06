Calcio, Castillejo rapinato: in due gli puntano pistola in faccia

Milano 9 giu. (LaPresse) - Il giocatore del Milan Samu Castillejo è stato rapinato a Milano da due ragazzi che, secondo la ricostruzione dello spagnolo, lo avrebbero minacciato con una pistola per poi fuggire con il bottino. Lo ha raccontato lui stesso in una storia su Instagram: "Ma a Milano tutto apposto? Mi hanno rubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia. Si sono portati via solo l'orologio.

Io sto bene grazie".

