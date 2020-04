Calabria, violenta lite in una baraccopoli di Taurianova: grave 31enne maliano

Domenica di violenza nella baraccopoli di Contrada Russo di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri hanno infatti arrestato per tentato omicidio aggravato un 31enne del Mali, regolare nel nostro Paese, già conosciuto per piccoli precedenti. L'uomo ha violentemente aggredito un suo connazionale e coetaneo colpendolo ripetutamente con un bastone di legno e lasciandolo riverso a terra nel sangue. Non contento, dopo essere stato inizialmente bloccato da altri ospiti della baraccopoli, l’uomo si è scagliato nuovamente contro il suo avversario colpendolo con una bombola a gas. A bloccare definitivamente l’uomo l’intervento di una pattuglia di carabinieri, che si trovava in zona in quel frangente. Il ferito è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.