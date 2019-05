Calabria, inchiesta su appalti pubblici: indagati il governatore Oliverio e il sindaco di Cosenza

Nuovo avviso di garanzia per l'ex consigliere regionale della Calabria Nicola Adamo e per il governatore Mario Oliverio. Lo riporta il sito del Quotidiano del Sud, spiegando che l'accusa è di associazione a delinquere. La Procura di Catanzaro li riterrebbe a capo di una presunta cupola formata da politici, tecnici e imprenditori che opera nel settore degli appalti pubblici. Nel mirino degli inquirenti la metroleggera di Cosenza-Rende e il nuovo ospedale di Cosenza. Fra gli indagati anche Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza. Inizialmente contrario al progetto metro, Occhiuto avrebbe barattato il proprio assenso con la promessa di finanziamenti per il Museo di Alarico. Gli avvisi di garanzia notificati lunedì sono in tutto venti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata