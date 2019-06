Calabria, 4 speleologi bloccati in una grotta nell'abisso del Bifurto

Quattro speleologi sono bloccati in una grotta nell'Abisso del Bifurto, a Cerchiara di Calabria a causa di un'onda di piena improvvisa. Secondo quanto riferisce il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire pochi istanti prima dell'onda, dando l'allarme poco dopo le 16.30. Sul posto stanno operando diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, mentre stanno convergendo sul posto numerose altre unità del Cnsas specializzate in operazioni speleologiche e speleosubacquee. Secondo le prime informazioni i quattro sarebbero riusciti comunque a ripararsi in un ramo secondario dell'abisso e sarebbero in buone condizioni di salute, sebbene impossibilitati ad uscire.



