Cagliari, omicidio nelle campagne di Sestu: fermato un 60enne

L'arma utilizzata, presumibilmente un fucile, al momento non è stata trovata. Si indaga sul movente

Un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell'omicidio di un 35enne, Antonio Piras, raggiunto al petto con un colpo di arma da fuoco nelle campagne tra Sestu e San Sperate nel cagliaritano, è stato bloccato all'interno di un bar e sottoposto a fermo. L'omicidio è stato consumato nella serata di lunedì verso le 20.

L'attività investigativa ha consentito di acquisire preziose dichiarazioni testimoniali circa la colpevolezza del 60enne, Aldo Soru. Quando è stato bloccato era in un bar di Sestu, intento a consumare una bevanda alcolica. L'arma utilizzata, presumibilmente un fucile, al momento non è stata trovata. I due si conoscevano e le indagini proseguiranno anche per capire il movente del delitto. Il 60enne è stato condotto al carcere di Uta.

