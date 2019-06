Cagliari, donna uccisa a coltellate in casa: si cerca il fratello

Una donna di 55 anni, Susanna Mallus, disoccupata e separata, è stata uccisa ieri sera a coltellate in casa in via Europa a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano. Sono state avviate da ore le ricerche del fratello convivente, Massimo Mallus, 52 anni, disoccupato e sposato, irreperibile, e dell'arma del delitto, un coltello. È in corso una caccia all'uomo: impiegate decine di uomini, unità cinofile, l'elicottero dell'11esimo Elinucleo dei carabinieri di Elmas, team dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, squadre del nono battaglione Sardegna, nonché unità della Sezione anticrimine del Ros.



