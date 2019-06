Cagliari, donna uccisa a coltellate in casa: fratello fermato

di lrs

Cagliari, 29 giu. (LaPresse) - E' stato trovato a Quartu Sant'Elena (Cagliari) dove era per strada in stato confusionale Massimiliano Mallus, 52 anni, ricercato per l'omicidio della sorella di Susanna, avvenuto ieri sera. I carabinieri, impegnati nelle ricerche dell'uomo, lo hanno preso in consegna dopo che è stato notato da alcuni cittadini in giro per il paese e l'intervento del 118. Mallus si trova in stato di fermo all'ospedale Brotzu.

