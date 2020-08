Cagliari, 47enne cade da barca a vela: ritrovato vivo in mare

L'uomo è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essere rimasto in acqua quasi 4 ore

Ha nuotato per quasi 4 ore e per circa 3 miglia prima di esser recuperato da uno dei mezzi della Guardia costiera che hanno partecipato al salvataggio. E' quanto successo a un uomo di 47 anni a largo di Santa Margherita di Pula in Sardegna.

A dare l'allarme è stata la compagna che ne ha segnalato, nel pomeriggio, la caduta dalla barca a vela sulla quale la coppia si trovava. La donna, rimasta sull'imbarcazione alla deriva, non riuscendo a recuperare il suo compagno, ha avvertito la sala operativa della Guardia costiera di Cagliari, che ha inviato sul posto il natante CP 320 e ha allertato il IV nucleo operatori subacquei, i Rescue Sub dei vigili del fuoco, e tutti gli stabilimenti balneari e le strutture alberghiere presenti in zona. Giunti sul posto anche un pattugliatore della guardia di finanza e un battello pneumatico della Protezione civile. Inoltre, hanno risposto all’allarme anche alcuni diportisti, ospiti del camping vicino.Giunti sul punto, la CP 320 ha diretto le operazione di ricerca, coordinata dalla sala operativa della Capitaneria.

Visto il peggioramento delle condizioni meteo marine, hanno reso difficile l’avvistamento del naufrago tra le onde, è stato disposto l’intervento dell’elicottero della Guardia costiera, il Nemo 15.Quattro ore dopo l’inizio delle operazioni, l'uomo è stato recuperato dal gommone della Società Safari Sardegna, che partecipava ai soccorsi, con a bordo la responsabile spiaggia Alessia Schiavo, Fabio Pisu e Alessandro Monni. Il diportista, apparso stanco ma in buone condizioni di salute, è stato trasbordato poi sulla CP 320, in cui ha potuto riabbracciare la sua compagna, recuperata dall’unità alla deriva, in precedenza. Ad attendere i due, all’arrivo al molo Capitaneria, anche un ambulanza del 118.

