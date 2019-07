Cade da parapetto sul Tevere, morto 19enne francese a Roma

(LaPresse) Un volo di circa 15 metri, che non gli ha lasciato scampo. Un turista francese di 19 anni è morto a Roma nella notte fra domenica e lunedì, cadendo da Lungotevere dei Tebaldi, nel centro della Capitale. Il ragazzo sarebbe salito sul parapetto, forse per fare una bravata, e avrebbe perso l'equilibrio, precipitando. Non si esclude che fosse ubriaco. Indagano i carabinieri.