Cadavere nelle campagne di Chivasso: è un 22enne con precedenti penali

Il cadavere ritrovato ieri nelle campagne di Chivasso, nel torinese, appartiene a un 22enne di origini rumene che viveva in provincia di Vercelli. Il corpo, scoperto da un agricoltore in transito, è stato trovato dai carabinieri di Torino in posizione supina: il giovane non aveva con sé i documenti. Si tratterebbe di un 22enne già noto alle forze dell’ordine, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

