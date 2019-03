Bus dato alle fiamme, pm Nobile: "Momento di esasperazione contro politica su migranti"

"Ha fatto tutto da solo, di non aver ricevuto alcuna direttiva, ma di aver operato come momento di esasperazione contro l'attuale situazione migratoria". Così il pm Alberto Nobile in conferenza stampa sul caso del bus dato alle fiamme da un cittadino di origine senegalese poco fuori Milano.