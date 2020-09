Bus carico di studenti prende fuoco alle porte di Ivrea: nessun ferito

Un bus di linea carico di studenti ha preso fuoco in Canavese, alle porte di Ivrea. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Torre Canavese lungo la strada provinciale 41. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare il mezzo e far scendere i passeggeri, in buona parte studenti ma non solo. La squadra di Ivrea con il supporto di un'autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Ivrea, che indagano per accertare le cause dell'incendio. Il mezzo è andato completamente distrutto ma non ci sono feriti. E' di questi giorni la chiusura di un'inchiesta della procura di Torino sui tanti bus Gtt andati in fiamme negli ultimi anni: nel mirino la scarsa manutenzione dei veicoli.

