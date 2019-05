Burkina Faso, Papa dolore per attacco chiesa, prega per vittime

di ect

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "Il Santo Padre ha appreso con dolore la notizia dell'attacco alla chiesa a Dablo, in Burkina Faso. Prega per le vittime, per i loro familiari e per tutta la comunità cristiana del Paese". Così in un tweet il direttore della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti.

