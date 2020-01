Brindisi, uomo e donna trovati morti in casa: indagano carabinieri

di lrs

Milano, 25 gen. (LaPresse) - Un uomo e una donna sono stati trovati morte in una casa di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. I carabinieri indagano ad ampio spettro e non escludono alcuna ipotesi. La segnalazione ai militari dell'Arma è arrivata dal 118.

