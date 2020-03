Brindisi, uccide la madre a coltellate: arrestato 23enne

Nel corso della notte, a San Vito dei Normanni, i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia hanno tratto in arresto, per omicidio aggravato, un 23enne del luogo. In particolare, alle 2 circa, i militari sono intervenuti su segnalazione arrivata al 112 da parte di alcuni vicini poiché si udivano delle urla provenire dall’abitazione del ragazzo, convivente con la madre 51enne e con la sorella 29enne. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato e bloccato il giovane nei pressi del portone d’ingresso del palazzo, individuando sul muretto a secco limitrofo, il coltello a serramanico che lo stesso aveva utilizzato poco prima per colpire a morte la madre, con 5 fendenti al torace, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi: improvvisamente, all'1.30 circa, il ragazzo si sarebbe alzato dal letto impugnando il coltello a serramanico che custodiva nella sua camera a letto e dopo aver raggiunto la madre nel corridoio, l’avrebbe colpita mortalmente, allontanandosi poi dall’abitazione. L’arma del delitto è stata sottoposta a sequestro; sul luogo, il personale del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Brindisi per i rilievi del caso. Disposto l’esame autoptico. Non risultano richieste di intervento – anche pregresse – della famiglia al 112. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

