Brescia, si tuffa nel lago d'Iseo per recuperare palla: morto ragazzo

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - I vigili del fuoco hanno recuperato alcuni minuti fa il corpo esanime di un ragazzino di 16 anni, disperso dal pomeriggio di oggi nel lago d'Iseo, a Sale Marasino, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato per recuperare un pallone caduto in acqua. I pompieri, avvertiti da una richiesta di soccorso arrivata alle 17.20, sono intervenuti con squadre da Sale Marasino e Monte Isola, oltre che con i sommozzatori. Sul posto anche un'automedica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata