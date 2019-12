Brescia, bimbo di 2 anni investito da pirata: arrestata 22enne

di scp

Milano, 11 dic. (LaPresse) - Una giovane di 22 anni è stata messa ai domiciliari per aver investito con l'auto ieri mattina una donna e il figlio di 2 anni nel passeggino a Coccaglio, in provincia di Brescia, per poi darsi alla fuga. È accusata di lesioni gravi e omissione di soccorso. Le condizioni del bimbo continuano a essere critiche.

