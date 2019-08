Botte al porto di Procida: maxi rissa con uomini e donne

Oltre una decima tra uomini e donne coinvolti in una maxi rissa sulla banchina del porto di Procida. Non si conoscono le cause: alcune persone si trovavano a terra, altre su una barca. Qualcuno ha rischiato addirittura di finire in mare. Il video è stato pubblicato dal sito www.ilmeridianonews.it.